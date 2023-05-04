Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Домашние дела могут пойти не по сценарию

Овны

Следите за тем, чтобы случайно не раскрыть коммерческую тайну или чужой секрет. Не говорите плохо о бывших коллегах или работодателях - помните, мир тесен.

Тельцы

Друзья могут невольно ввести вас в заблуждение, дать некорректную информацию. Также будьте аккуратны с банковскими картами и услугами, ничего не подписывайте, не читая.

Близнецы

Партнеры по бизнесу и коллеги – источники стресса и хаоса в этот день. Может возникнуть непонимание, преодолеть которое получится только со временем.

Раки

С одной стороны, вам захочется сегодня побыть в одиночестве, с другой - это будет вызывать грусть. В итоге вам будет проще среди людей, они отвлекут вас и день пройдет незаметно.

Львы

Не стоит сегодня заниматься делами, связанными с налогами, кредитами, компенсациями. Вы не получите внятного ответа, так что прямо с утра переключайтесь на другие проблемы.

Девы

Вдохновение и приподнятое настроение может быть испорчено финансовыми новостями. Не спешите ни за что платить, разберитесь, просите вам все подробно объяснить.

Весы

Луна в вашем знаке не в лучшей форме: и Марс, и Юпитер играют против нее. Не обольщайтесь предложениями и будьте готовы к повторам некоторых некомфортных ситуаций.

Скорпионы

Ваши дети, творческие проекты или хобби потребуют сегодня вашего внимания. Возможно, вам придется разбираться в запутанных вопросах или столкнуться с обманом.

Стрельцы

Покупатели, продавцы недвижимости или арендаторы, которые еще вчера были готовы на ваши условия, могут передумать. Любые домашние дела пойдут не по сценарию.

Козероги

Обращайте внимание на свое самочувствие в течение дня и ставьте здоровье во главу угла. Какими бы срочными делами вы ни занимались, найдите время немного отдохнуть.

Водолеи

Будьте аккуратны с деньгами - сегодня день, когда особенно активны мошенники и недобросовестные работодатели. Отложите все финансовые дела на потом.

Рыбы

Дома возникнет нервная обстановка: придется что-то искать или срочно ремонтировать. Могут возникнуть проблемы с пищеварением - у вас или у членов семьи.

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