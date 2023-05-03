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Экс-премьер Франции заявил о готовности торговать паштетом на Красной площади

15:10
  • среда
  • 03 мая 2023

Франсуа Фийон заявил, что намерен поступать так, как считает нужным

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон отреагировал на обвинения парламента в связях с Россией.

Ранее партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" обвинила Фийона в попытке повлиять на общественное мнение во Франции с помощью других государств. Кроме того, парламентарии потребовали объяснения работы Фийона в совете директоров российских компаний "Сибур" и "Зарубежнефть".

"Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади", - заявил Фийон (цитата по РИА Новости).

Экс-премьер заявил, что покинул посты в российских компаниях в 2022 году после начала СВО на Украине и за всю карьеру ни разу "не коснулся ни копейки денег из России".

Фийон занимал пост премьер-министра Франции с 2007 по 2012 годы при президентстве Николя Саркози. Имеет умеренно консервативные политические взгляды. 

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