Путин отметил системную и ритмичную работу властей Нижегородской области

Президент сегодня встретился с главой региона

Сегодня Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Тот доложил президенту об уникальной региональной схеме социальных военных контрактов, передает "ТВ Центр".

По этой системе участники СВО и их семьи получают не единоразовые, а регулярные выплаты. На данные цели только в прошлом году было выделено свыше 460 миллионов рублей. Кроме того губернатор лично следит за снабжением мобилизованных, которые отправляются на обучение, а затем в зону боевых действий.

Что же касается промышленных предприятий области, то в связи гособоронзаказом их загрузка выросла почти на 20%.

В финале встречи Глеб Никитин попросил президента поддержать его намерение выдвинуть свою кандидатуру на новый губернаторский срок

"Все зависит прежде всего от позиции людей - нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные. Вы сейчас некоторые вещи упомянули. Я знаю, что вы проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат", - сказал Путин.

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