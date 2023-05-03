ФСБ пресекла подготовку серии терактов в Крыму. Главное

Целями атак спецслужб Украины были власти региона, в том числе глава республики Сергей Аксенов

Агент украинской разведки Виктор Подвальный. Координатор агентурной сети в Крыму. Готовил покушение на руководителей региона и теракты на транспортной инфраструктуре. Во тего слова: "Мне ставились задачи следить за Яниной Павленко, Константиновым и Аксеновым, главой РК, как передвигаются, где проживают все возможные данные для передачи их последующей ликвидации".

Его завербовали в прошлом году. Припугнули - в случае отказа мобилизуют сыновей. Встреча с украинской разведкой проходила в Польше и Латвии. Деятельность агентуры координировал лично Роман Машовец - офицер спецслужб, ныне заместитель руководителя офиса президента Украины.

"Моя задача была искать людей, которые готовы были сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами", - продолжает Подвальный.

И он таких нашел. Кривошеина Подвальный завербовал после смерти брата - военнослужащего ВСУ, Литвиненко посулил, что ему простят кредит по ипотеке в случае захвата Крыма Украиной.

"Он попросил купить ему GPS-навигаторы, сказал, что он не может все один покупать, чтобы не спалиться. А он купит магниты. Когда ты его купишь - разместишь объявление на "Авито", и у тебя его через пару дней купят. А на следующий день он позвонил и сказал - купи еще. Я предполагал, что это для слежки", - говорит Кривошеин.

"Он предложил мне провести слежку за домом, который находится недалеко от мэрии города Ялты. И наблюдать, какие будут въезжать оттуда транспортные средства. Я спросил, за кем будет вестись наблюдение. Мне сказали - за Яниной Павленко", - уточнил Литвиненко.

Работали по той же схеме, что и террористы, готовившие убийство Дарьи Дугиной. С помощью видеорегистраторов в припаркованных машинах следили за крымскими чиновниками. Еще один задержанный Войнаровский вообще с его слов помогал просто так, по дружбе.

"Установить на свою машину регистратор, просто постоять в одном месте, понаблюдать, какие машины там передвигаются. Я на тот момент не понимал, о чем речь идет, и согласился по дурости", - сообщил задержанный.

В ходе обысков обнаружены пять готовых самодельных взрывных устройств из британских компонентов общей массой шесть килограммов, детонаторы, радиоуправляемые взрыватели, трекеры для слежки, системы связи и электрические плитки.

Бытовые приборы использовали для маскировки - так же было со взрывчаткой, которую спрятали в рулонах с пленкой для теракта на Крымском мосту. И так же, как водителя фуры, в этом случае тоже использовали ничего не подозревающих людей.

Еще одна фигурантка дела украинка Марина Матущак вышла на владельцев свадебных салонов в Петербурге. Предложила изготовить в Болгарии свадебные платья. Вместе с товаром как будто случайно прислала те самые электрические плитки и попросила переслать их в Ялту. За помощь обещала скидку. Женщин по сути использовали втемную.

Компоненты взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию вез гражданин Украины Петранов. Плитки отправили в свадебный салон уже из Осетии. Владельцы магазина обратили внимание на странный адрес и на превышение веса. Схему провернули дважды. Посылки благополучно прибыли в Ялту.

"Там были провода, там были пауэрбанки, и там были еще коробочки деревянные. Во второй плитке были запакованы провода, их было больше. Провода с наконечниками. Он меня спросил, вы понимаете, что это? Я сказал - да, понимаю", - объяснил Подвальный.

Задержан и еще один представитель украинской разведки - Игорь Зорин. Он снабжал агентуру оружием. Сейчас фигуранты уголовного дела сотрудничают со следствием.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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