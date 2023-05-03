Над США нависла реальная угроза дефолта: что важно знать

Свободных денег у американского правительства осталось менее, чем на месяц

Неприятные для Вашингтона сигналы следуют один за другим. Это и первая в истории сделка французской энергетической компании, заключенная с китайским партнером в юанях. И переход Поднебесной во взаиморасчетах с Россией, Бразилией и Аргентиной на национальные валюты. И аналогичная договоренность Индии с Малайзией. Южной Кореи с Индонезией. Это еще не полный список. Даже союзники США постепенно отказываются от доллара. И вот уже в МВФ вынуждены констатировать: роль "американца" как резервной валюты действительно ослабевает.

"Да, происходит постепенный отход от доллара. На его долю приходилось 70% резервов, сейчас - чуть меньше 60%. Однако пока это не вызывает у нас серьезных опасений из-за надежности экономики США и глубины рынков капитала. На данный момент мы не видим альтернатив доллару", - сказала Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда.

Пока в Вашингтоне изо всех сил стараются делать хорошую мину при плохой игре, кризис доверия к доллару нарастает. Американскую валюту все чаще называют токсичной на фоне обширного санкционного давления. Государства понимают, что их долларовые резервы в любой момент могут оказаться замороженными. Так, как это произошло с Россией. Отсюда - и стремление снизить риски.

"Желание осуществлять дедолларизацию - то есть выводить доллары из платежно-расчетной операций между странами, из товарного обмена, а также как резервные средства - оно наметилось. И вызвано оно, конечно, поведением США и их союзников на мировой арене. Собственно, они сами приложили руку к этой дедолларизации, украв беспардонно 300 миллиардов активов в виде валютных резервов в долларовом номинале у Российской Федерации", - отметил экономист Олег Сухарев.

Сокращается и участие многих стран в госдолге США. Речь не только о России - еще о Турции, Бразилии, Китае. Процесс этот аналитики называют устойчивым. Но не стремительным. Тот же Пекин, к примеру, активно сбрасывая трежерис, все еще остается одним из крупнейших иностранных держателей американского долга. Другое дело, что серьезно подкосить экономику Соединенных Штатов могут изнутри. Причем довольно скоро.

"Глава американского казначейства Джанет Йеллен сообщила, что свободных денег у американского правительства остается лишь на один месяц. Чрезвычайные меры будут исчерпаны уже к 1 июня - по достижении потолка государственного долга. Если его не повысить, стране грозит дефолт. Налоговые поступления в апреле оказались слишком слабыми из-за замедления экономики США", - пишут СМИ.

Ситуация, и без того критическая, осложняется тем, что республиканцы и демократы в Конгрессе все никак не договорятся. Джо Байдена категорически не устраивает пункт о снижении госрасходов. Республиканцы предлагают сократить их на 100 миллиардов долларов, в частности - заморозив субсидии на "зеленую" энергетику, а также транши другим странам. В первую очередь - Украине. Еще одна цель инициативы - лишить Байдена возможности "подкупать" перед выборами избирателей новыми льготами и дотациями. В Белом доме уже заявили, что президент наложит вето на такой законопроект. Однако к переговорам он готов - 9 мая встретится со спикером Конгресса Маккарти.

"Пришло время спикеру и республиканцам-трампистам прекратить балансировать на грани гражданской войны и работать вместе с нами для того, чтобы предотвратить дефолт, который будет иметь разрушительные последствия для нашей экономики и американского народа. Учитывая ограниченное время, которое сейчас есть у Конгресса, ясно, что единственный практический способ избежать дефолта - это безоговорочно приостановить ограничение долга", - заявила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Обе стороны понимают: прийти к какому-то компромиссу в любом случае придется. Время на исходе, а на кону - слишком многое. Угроза понижения кредитного рейтинга Штатов - еще цветочки. Есть реальный риск обвала доллара и рецессии.

Инвесторы уже занервничали. Спрос на кредитные свопы казначейских облигаций - своего рода страховка от дефолта США - вырос до рекордно высокого уровня. А финансовые рынки вкупе с еще не успевшими разориться банками усиливают давление на Федеральную резервную систему, требуя одного: прекратить повышать ключевую ставку, ведь иначе и банковский кризис будет только усугубляться, и обслуживать долги станет еще сложнее.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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