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Глава Нижегородской области доложил Путину о выполнении гособоронзаказа

14:53
  • среда
  • 03 мая 2023

Встреча прошла в Ново-Огарёве

Нижегородские предприятия в полном объёме выполняют гособоронзаказ, направленный на обеспечение нужд специальной военной операции. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор региона Глеб Никитин на встрече в Ново-Огарёве.

Путин: Глеб Сергеич, вопросов как всегда много, но я попросил бы вас начать с вашей оценки ситуации на крупнейших предприятиях Нижегородской области.

Никитин: Я постоянно встречаюсь с руководителями предприятий, общая загрузка выросла где-то на 18% по ОПК. На некоторых работа идёт в 2-3 смены и по тем, наверное, ключевым критическим позициям - везде гособоронзаказ и заказ в части обеспечения нужд СВО исполняется надлежащим образом, и предприятия берут на себя ответственность, что и будет исполняться.

В связи с возросшей нагрузкой на предприятия ОПК кадровый вопрос стал одним из главных. Для решения этой задачи местные власти создали специальное областное агентство, которое занимается подбором персонала. Важное направление работы - развитие системы среднего профессионального образования.

Отдельно обсудили поддержку участников спецоперации. На снаряжение, обучение и поддержку семей в Нижегородской области в прошлом году выделили более двух миллиардов рублей.

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