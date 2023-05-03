В рюкзаке белградского школьника обнаружили коктейли Молотова и пистолеты

Юноша мстил за плохую оценку

В рюкзаке у семиклассника, который устроил стрельбу в школе Белграда, нашли два пистолета и три коктейля Молотова.

Как сообщает сербское издание "Вечерние новости", подросток хотел отомстить учительнице по истории за то, что она поставила ему плохую оценку.

"Он получил единицу по истории, а затем сошел с ума. Он стрелял в историка, а потом и в товарищей. У него все пятерки, и мы все называем его ботаником", - рассказали ученики.

Подросток воспитывался в благополучной семье медиков. Пистолеты принадлежали отцу мальчика.

Инцидент произошел утром 3 мая. 14-летний подросток ворвался в школу и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек - охранник и восемь школьников. Ранения получили учитель и шесть учеников, они в больнице.

Стрелок задержан. На месте происшествия работают экстренные службы.

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