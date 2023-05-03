Полиция обыскала яхту российского бизнесмена в Германии

Кого именно - не уточняется

В Германии Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) провело обыск на яхте на севере страны в связи со следственными действиями в отношении российского предпринимателя, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Генеральная прокуратура города Франкфурта-на-Майне и Федеральное ведомство уголовной полиции провели 3 мая обыск на моторной яхте на севере Германии в связи со следственным процессом против 67-летнего предпринимателя из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что бизнесмен якобы уклонялся от декларирования подсанкционного имущества.

Обыск проводили 30 сотрудников различных органов безопасности. Кому именно принадлежит яхта - не сообщается.

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