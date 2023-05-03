Собянин ввел запрет на запуск беспилотников над Москвой

Решение принято для предотвращения несакционированного использования БПЛА

Власти Москвы ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, запрет не распространяется на беспилотники, которые используются по решению органов государственной власти.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - сообщил мэр.

Собянин напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее в Государственной думе предложили ограничить использование беспилотников на всей территории страны, чтобы не провоцировать беспокойство у населения.

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