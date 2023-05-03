ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин ввел запрет на запуск беспилотников над Москвой

14:27
  • среда
  • 03 мая 2023

Решение принято для предотвращения несакционированного использования БПЛА

Власти Москвы ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, запрет не распространяется на беспилотники, которые используются по решению органов государственной власти.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - сообщил мэр.

Собянин напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее в Государственной думе предложили ограничить использование беспилотников на всей территории страны, чтобы не провоцировать беспокойство у населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Коптер
Коптер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.