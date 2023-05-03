Пострадавших нет

Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю, сообщила пресс-служба президента России.

Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Пострадавших нет.

В Кремле добавили, что расценивают случившееся как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне Дня Победы.

Москва оставляет за собой право ответить, где и когда посчитает нужным.

Работа Владимира Путина продолжается в обычном режиме, график главы государства изменений не претерпел.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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