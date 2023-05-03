Минобороны представило свежие данные о потерях ВСУ за сутки

Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, подразделения ВДВ сковывают действия противника на флангах.

Представлены свежие данные о потерях ВСУ за сутки:

- на купянском направлении - до 40 военнослужащих и гаубица Д-30;

- на краснолиманском направлении - более 50 военных и две гаубицы "Мста-Б";

- на донецком направлении - более 385 военнослужащих и наемников, один танк, гаубицы Д-20 и Д-30;

- на южнодонецком и запорожском направлениях - свыше 70 украинских военнослужащих и "Гиацинт-Б";

- на херсонском направлении - до 40 военнослужащих, гаубица "Гиацинт-Б" и установка "Акация";

Кроме того, сообщается, что в Запорожской области была уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS, уничтожили 16 БПЛА.

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