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Песков ответил на вопрос о параде после украинской атаки на Кремль

15:02
  • среда
  • 03 мая 2023

Никаких изменения нет

Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе.

Об этом в среду, 3 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений о попытке атаки украинских БПЛА по Кремлю.

"Никаких изменений нет, парад состоится", - сообщил представитель главы государства (цитата по РИА Новости).

Украина предприняла попытку ударить по Кремлю в ночь на 3 мая. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Пострадавших нет, Путин продолжает работать в обычном режиме.

В Москве назвали действия киевского режима покушением на президента и спланированной террористической акцией. Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

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