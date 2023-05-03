Песков ответил на вопрос о параде после украинской атаки на Кремль

Никаких изменения нет

Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе.

Об этом в среду, 3 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений о попытке атаки украинских БПЛА по Кремлю.

"Никаких изменений нет, парад состоится", - сообщил представитель главы государства (цитата по РИА Новости).

Украина предприняла попытку ударить по Кремлю в ночь на 3 мая. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Пострадавших нет, Путин продолжает работать в обычном режиме.

В Москве назвали действия киевского режима покушением на президента и спланированной террористической акцией. Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

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