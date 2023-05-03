МВД Сербии раскрыло новые подробности стрельбы в школе в Белграде

Устроивший стрельбу заранее планировал нападение

Подросток, который открыл стрельбу в одной из школ Белграда, заранее спланировал свои действия. Об этом в среду, 3 мая, рассказали в сербском Министерстве внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что у задержанного обнаружили "список детей, которых он планировал ликвидировать", а также план здания школы. Злоумышленник заранее продумал вход и выход из здания, а также определил "приоритетные цели", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что учащийся седьмого класса одной из белградских школ устроил в учебном заведении стрельбу из пистолета своего отца. Погибли девять человек, еще семь человек госпитализированы с ранениями. Виновник задержан.

Сербские СМИ сообщали, что подросток хотел отомстить учительнице по истории за то, что она поставила ему плохую оценку. Другие учащиеся рассказали, что "у него все пятерки, и мы все называем его ботаником", а после получения единицы по истории парень "сошел с ума".

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