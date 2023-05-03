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Зеленский потребовал приглашение в НАТО "уже сегодня"

15:39
  • среда
  • 03 мая 2023

Украина стремится в альянс, однако члены НАТО не спешат выполнять желание Киева

Украина желает видеть зримую поддержку со стороны Североатлантического альянса и получить приглашение к вступлению в этот блок. Такое заявление сделал в среду, 3 мая, украинский президент Владимир Зеленский.
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Во время визита в Финляндию, которая только что вступила в НАТО, Зеленский заявил, что членство в альянсе стало бы для его страны лучшей гарантией безопасности.

В Киеве понимают, что пока ведутся боевые действия, Украине не стать членом НАТО, однако украинские власти "хотели бы, чтобы кроме "открытых дверей" партнеры на встречу нам делали шаги, которые мотивировали бы украинское сообщество", заявил Зеленский. Он пояснил, что понимает под этим "приглашение для Украины", сообщает РИА Новости.

Ранее европейский дипломат рассказал, что Соединенные Штаты выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку Вашингтон устраивает роль Киева в качестве военного полигона для Североатлантического альянса.

В российском МИД предупреждали, что обещания НАТО принять Украину в свой состав могут привести к окончательному развалу системы европейской безопасности. Кремль в течение многих лет предупреждал об опасности и пагубности "подтягивания" Украины в НАТО, однако Россию не хотели слушать.

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