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Алла Пугачева вернулась в Россию

15:52
  • среда
  • 03 мая 2023

Пугачева покинула страну весной 2022 года

Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом агентству ТАСС сообщила ее помощница Елена Чупракова.

При этом она не смогла сказать, пойдет ли Пугачева на церемонию прощания с Валентином Юдашкиным. Она состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) весной 2022 года после начала специальной военной операции. Позднее певица как минимум один раз приезжала в Россию.

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