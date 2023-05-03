Алла Пугачева вернулась в Россию

Пугачева покинула страну весной 2022 года

Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом агентству ТАСС сообщила ее помощница Елена Чупракова.

При этом она не смогла сказать, пойдет ли Пугачева на церемонию прощания с Валентином Юдашкиным. Она состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) весной 2022 года после начала специальной военной операции. Позднее певица как минимум один раз приезжала в Россию.

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