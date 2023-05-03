Генсек ООН выступил с предложениями по улучшению зерновой сделки

Москва указывала, что соглашение не работает на экспорт российской продукции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в среду, 3 мая, что сделал России, Украине и Турции предложение по улучшению черноморской продовольственной инициативы.

По словам политика, речь идет об инициативах "по расширению, улучшению и продлению" зерновой сделки. Он не стал уточнять, в чем именно заключается его предложение, однако заявил, что Кремль его изучит и даст ответ.

Гутерриш заверил в активном взаимодействии ООН с другими сторонами соглашения, поскольку "это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах", чтобы добиться сохранения зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

Срок действия черноморской продовольственной инициативы истечет 18 мая. Россия скептически оценивала перспективы пролонгации соглашения, поскольку в части экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений оно так и не работает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва заинтересована в том, чтобы были выполнены договоренности, о которых говорилось еще при активации сделки. Пока есть лишь "скромные поводы для оптимизма".

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