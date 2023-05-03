Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль

Москва предупредила о готовности к ответу на действия Киева
Киев не имеет никакого отношения к попытке нанесения удара беспилотниками по Кремлю. Такое заявление сделал в среду, 3 мая, пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Чиновник заявил, что у Киева нет информации "о так называемых ночных атаках на Кремль".
При этом Никифоров заявил со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, что Киев все свои силы и средства "направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих".
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк при этом высказал версию о причастности "местных сил сопротивления" к попыткам атак беспилотников на Кремль, сообщает РИА Новости.
Ранее в пресс-службе российского президента сообщили, что в ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Никто не пострадал.
Президент России Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме, его график остается без изменений, подчеркнули в Кремле. Отменять Парад Победы на Красной площади в связи с предпринятой Киевом попыткой атаки не будут.
При этом российская сторона предупредила, что оставляет за собой право ответа на действия Киева.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"