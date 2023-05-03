Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Киев анонсировал контрнаступление, но не называл его сроки

Высочайшая активность украинской военной авиации говорит о том, что контрнаступление ВСУ уже началось. Такое мнение в среду, 3 мая, высказал основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пригожин отметил, что "мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", при этом "противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины".

По словам создателя "Вагнера", это говорит о том, что "уже все пошло". Комментируя вероятные сроки перехода действий ВСУ в активную фазу, Пригожин допустил, что это произойдет "в ближайшее время, может быть, дни", сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что руководить контрнаступлением украинских войск будут американские инструкторы. Чиновник не исключил, что одним из возможных направлений для такого контрнаступления может стать Артемовск, поскольку "там сейчас рядом с городом сосредоточены достаточно большие силы противника", сообщает РИА Новости.

Ранее Пригожин заявлял, что украинские военные могут начать контрнаступление после 2 мая, когда пройдет последний дождь. При этом создатель "Вагнера" не стал предполагать, планируют ли ВСУ контрнаступление на 9 мая, чтобы "испортить праздник", однако отметил, что украинские военные "готовы полностью идти и резать фланги".

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