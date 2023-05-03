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В Госдуме предложили создать эскадрилью "орлов-перехватчиков"

16:58
  • среда
  • 03 мая 2023

Предложение прозвучало после предпринятой Киевом попытки атаковать Кремль

Для защиты важных объектов инфраструктуры в России целесообразно сформировать эскадрилью "орлов-перехватчиков" беспилотников. Такую инициативу высказал первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

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Парламентарий заявил, что воспринимает как личное оскорбление тот факт, что "беспилотник прилетел к Кремлю", в ответ "нужно прицельно бить по центру Киева" и "уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы".

Журавлев также предложил создать эскадрилью "орлов-перехватчиков" дронов в Кремле и других местах, сообщает РИА Новости.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль при помощи беспилотников. Попытка была сорвана, дроны ликвидированы. Никто не пострадал. Москва предупредила, что оставляет за собой право ответить на предпринятые Киевом действия, которые расценивает как террористический акт.

При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не имеет отношения к попытке атаки беспилотников на Кремль. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк высказал версию о причастности к случившемуся "местных сил сопротивления".

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