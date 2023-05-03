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Народный артист Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

17:29
  • среда
  • 03 мая 2023

Информацию об условиях набора можно получить по телефону 117

Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1).

"Если есть, действительно, польза от посещения артистами таких центров с точки зрения мотивации, с точки зрения общения с теми людьми, которые собираются пройти воинскую службу в зоне проведения СВО, то, конечно, я буду делать все от себя зависящее. Мы с братом понимаем, что психологическая помощь тоже имеет большое значение, так что все, что касается нашей помощи на "гражданке", безусловно, это очень важно", - сказал он.

По словам народного артиста, чтобы поддержать участников СВО, он также посещает госпитали и реабилитационные центры.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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Аскольд Запашный
Аскольд Запашный
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