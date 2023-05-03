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Между атаками двух БПЛА по Кремлю прошло 16 минут

17:06
  • среда
  • 03 мая 2023

Эксклюзивные кадры "ТВ Центра"

Между атаками двух беспилотных летательных аппаратов по Кремлю в ночь на 3 мая прошло 16 минут. Об этом свидетельствуют кадры, которые есть в распоряжении канала "ТВ Центр".

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Первый беспилотник был замечен над Кремлем в 2:27 ночи по московскому времени. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше произошло возгорание. Атака второго беспилотника была зафиксирована в 2:43 ночи. Его обломки упали на территорию Кремля.

В среду пресс-служба президента России сообщила, что Украина устроила террористический акт, попытавшись атаковать резиденцию Владимира Путина в преддверии Дня Победы. Жертв и разрушений нет.

Москва оставляет за собой право на соразмерный ответ. Работа президента продолжается в обычном режиме. Парад 9 мая власти отменять не намерены.

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