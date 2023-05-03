Володин призвал применить оружие, способное уничтожить киевский режим

Киев предпринял попытку атаковать Кремль с помощью беспилотников

Никаких переговоров с президентом Украины Владимира Зеленского быть не может, а киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Такое заявление сделал в среду, 3 мая, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик написал в своем Telegram-канале, что Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами, а преступные методы Киева очевидны всему миру. В их числе Володин назвал ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Новым пунктом в этом списке стало покушение на президента России.

Спикер Госдумы отметил, что киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира. Западные политики, которые накачивают Киев вооружениями, должны осознавать, что являются прямыми соучастниками террористической деятельности.

С учетом этого Володин заявил, что "будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим". О каком именно оружии идет речь, политик не уточнил.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа Москва будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства. Путин подчеркнул, что "это не блеф".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"