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Володин призвал применить оружие, способное уничтожить киевский режим

17:27
  • среда
  • 03 мая 2023

Киев предпринял попытку атаковать Кремль с помощью беспилотников

Никаких переговоров с президентом Украины Владимира Зеленского быть не может, а киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Такое заявление сделал в среду, 3 мая, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Опубликовано новое видео атаки украинских беспилотников на Кремль

Политик написал в своем Telegram-канале, что Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами, а преступные методы Киева очевидны всему миру. В их числе Володин назвал ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Новым пунктом в этом списке стало покушение на президента России.

Спикер Госдумы отметил, что киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира. Западные политики, которые накачивают Киев вооружениями, должны осознавать, что являются прямыми соучастниками террористической деятельности.

С учетом этого Володин заявил, что "будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим". О каком именно оружии идет речь, политик не уточнил.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа Москва будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства. Путин подчеркнул, что "это не блеф".

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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