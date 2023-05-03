Финляндия объяснила отказ передать Украине истребители

Зеленский съездил в Финляндию, но вернется с пустыми руками

Финляндия не станет передавать Украине свои истребители, поскольку они нужны ей самой. Такое заявление сделал в среду, 3 мая, финский президент Саули Ниинистё.

Политик отказал Киеву в боевых самолетах после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, побывавшим в Финляндии. Ниинистё подчеркнул, что Финляндии "сейчас нужна сильная безопасность", поэтому Киев может не рассчитывать на истребители от Хельсинки.

При этом финский политик заверил в приверженности поддержке Киева, отметив, что в его стране на подходе уже шестнадцатый пакет военной помощи, сообщает "Интерфакс".

Киев продолжает выставлять западным союзникам списки вооружений и военной техники, которая, по утверждению украинских властей, приблизит победу ВСУ. Однако Запад не спешит выполнять запросы Украины в части поставок боевых самолетов.

При этом эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) подсчитали, что общие мировые расходы на вооружение и обороны в 2022 году возросли на 3,7%, до 2,24 трлн долларов. Ключевым фактором назван конфликт на Украине. При этом в Европе самое значительное увеличение показателя зафиксировано в Финляндии (36%).

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