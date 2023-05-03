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Госдеп "не смог подтвердить" атаку беспилотников на Кремль

18:00
  • среда
  • 03 мая 2023

Украина уверяет, что не имеет к этому отношения

Американские власти видели сообщения о попытке Украины атаковать Кремль с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 3 мая, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Опубликовано новое видео атаки украинских беспилотников на Кремль

Руководитель Госдепартамента не стал комментировать эти сообщения, заявив, что в Вашингтоне пока "не могут подтвердить" заявления российской стороны, а "комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов", сложно.

При этом Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте, пишет The Washington Post.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Соединенные Штаты не были предупреждены Киевом о попытке удара по Кремлю. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон продолжает собирать сведения о случившемся.

Российская сторона назвала попытку Украины атаковать Кремль с помощью беспилотников терактом и предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ, когда сочтет это нужным.

Пресс-секретарь украинского президента при этом заверил, что Киев не имеет отношения к этой атаке.

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