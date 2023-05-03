Россия и Индия договорились укреплять антитеррористическое сотрудничество

Москва и Нью-Дели обсудили опыт двух стран в этой области

Россия и Индия подтвердили готовность к укреплению конструктивного антитеррористического сотрудничества в двустороннем формате и в рамках ООН, БРИКС и ШОС. Об этом в среду, 3 мая, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Замглавы ведомства Олег Сыромолотов встретился в Москве со своим индийским коллегой Санджаем Вермой. Дипломаты обсудили национальный опыт двух стран в области борьбы с терроризмом и экстремизмом и обменялись оценками актуальных террористических угроз на глобальном и региональном уровне.

При этом отмечалась важность дальнейшего развития международного взаимодействия по вопросам борьбы с использованием современных технологий в террористических целях, распространением террористической и экстремистской идеологии, а также для пресечения финансирования и иной материальной подпитки терроризма, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх дал высокую оценку переговорам с главой Минобороны России Сергеем Шойгу на полях встречи глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества. Сингх отметил, что переговоры прошли превосходно. Министры обсудили расширение участия российской оборонной промышленности в национальной программе "Делай в Индии".

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