ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Индия договорились укреплять антитеррористическое сотрудничество

18:20
  • среда
  • 03 мая 2023

Москва и Нью-Дели обсудили опыт двух стран в этой области

Россия и Индия подтвердили готовность к укреплению конструктивного антитеррористического сотрудничества в двустороннем формате и в рамках ООН, БРИКС и ШОС. Об этом в среду, 3 мая, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
Посол России опроверг введение Индией потолка цен на российскую нефть

Замглавы ведомства Олег Сыромолотов встретился в Москве со своим индийским коллегой Санджаем Вермой. Дипломаты обсудили национальный опыт двух стран в области борьбы с терроризмом и экстремизмом и обменялись оценками актуальных террористических угроз на глобальном и региональном уровне.

При этом отмечалась важность дальнейшего развития международного взаимодействия по вопросам борьбы с использованием современных технологий в террористических целях, распространением террористической и экстремистской идеологии, а также для пресечения финансирования и иной материальной подпитки терроризма, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх дал высокую оценку переговорам с главой Минобороны России Сергеем Шойгу на полях встречи глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества. Сингх отметил, что переговоры прошли превосходно. Министры обсудили расширение участия российской оборонной промышленности в национальной программе "Делай в Индии".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие России и Индии
Военнослужащие России и Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.