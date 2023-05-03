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Минобороны: подход России к ядерному сдерживанию является оборонительным

18:39
  • среда
  • 03 мая 2023

Ядерный потенциал может использоваться только для защиты суверенитета и обороны

Деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Такое заявление сделал в среду, 3 мая, заместитель министра обороны России Александр Фомин.
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Фомин провел брифинг для военных атташе дружественных стран, на котором довел до их сведения российские подходы к ядерному сдерживанию.

Также была дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе и а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием.

Требования Москвы о прекращении подобной практики и выводе американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты, цитирует замглавы Минобороны ТАСС.

После того, как Киев предпринял попытку атаковать Кремль с использованием беспилотников, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим". О каком именно оружии идет речь, политик не уточнил.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что в случае угрозы территориальной целостности нашей страны Москва будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства.

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