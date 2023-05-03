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Алексей Панин стал фигурантом дела об оправдании терроризма

18:59
  • среда
  • 03 мая 2023

Актеру грозит до семи лет лишения свободы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина. Об этом в среду, 3 мая, рассказал информированный источник.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как уточняет РБК, основанием для возбуждения дела стали заявления Панина относительно теракта украинских спецслужб на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года.

Панин еще несколько лет назад перебрался жить в Испанию. Летом 2022 года актер жаловался, что живет на оставшиеся деньги и потому вынужден экономить, а поскольку работы у него в последнее время нет, пополнять финансовые резервы нечем.

При этом Панин утверждал, что "в России было тяжело с работой из-за моих взглядов". Актер отмечал, что его никто не подвергал преследованию, однако он якобы "находился в черном списке".

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Алексей Панин
Алексей Панин
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