Мишустин указал на преимущества Северного Кавказа в туристической сфере

Новые курорты позволяют создавать дополнительные рабочие места в смежных отраслях

Свой рабочий день глава кабмина Михаил Мишустин сегодня провел в Ставропольском крае. В Минеральных водах он принял участие в инвестиционной выставке, где регионы Северного Кавказа представили свои проекты, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина осмотрел стенды Чеченской республики и Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также Северной и Южной Осетии. А затем провел совещание с членами комиссии по вопросам социально-экономического развития кавказского федерального округа. Говорили об обновлении социальной инфраструктуры и ЖКХ.

В центре внимание - туризм. Премьер отметил, что на Северном Кавказе есть огромные преимущества для развития этого бизнеса - благоприятный климат и красивые места. А новые курорты позволяют создавать дополнительные рабочие места в смежных отраслях. Обсудили также новые технологии в агропроме, помощь бизнесу и создание новых логистических маршрутов.

"Северный Кавказ имеет и важное геостратегическое значение, учитывая его расположение в глобальном коридоре "Север - Юг" и выходы к Каспийскому морю.В нынешних условиях в глобальном коридоре "Север - Юг" Северный Кавказ становится ключевым транспортно-логистическим узлом. И поэтому, конечно, нужно наращивать водное и дорожное сообщение, создавая всю необходимую инфраструктуру. Это даст дополнительные возможности для увеличения объемов поставок российских товаров на новые перспективные рынки сбыта", - указал премьер.

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