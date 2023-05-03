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В Крыму сбили два ударных беспилотника

19:20
  • среда
  • 03 мая 2023

Никто не пострадал

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отработали на юго-востоке Крыма. Об этом в среду, 3 мая, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
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Как уточнил политик, повреждений и пострадавших нет. Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Советник Аксенова рассказал, что силами ПВО были сбиты два ударных беспилотника, сообщает РИА Новости.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль с использованием беспилотников. Российская система ПВО сбила дроны, никто не пострадал. Москва предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ Киеву, когда сочтет это необходимым.

При этом украинские власти уверяют, что не имеют отношения к случившемуся. Запад безмолвствует. В частности, Госдепартамент заявил, что пока не обладает сведениями для комментариев.

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