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Politico: в США пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль

19:37
  • среда
  • 03 мая 2023

Официально Вашингтон не озвучил свое отношение к случившемуся

В администрации президента США Джо Байдена работают над тем, чтобы выявить источник приказа об атаке беспилотников на Кремль. Об этом рассказали информированные источники Politico.

Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль
Опубликовано новое видео атаки украинских беспилотников на Кремль

Собеседники издания заявили, что США пока не могут подтвердить справедливость заявлений Москвы об атаке украинских дронов на Кремль. В числе прочих изучается вариант того, что это дезинформация российской стороны, утверждают источники.

Однако Соединенные Штаты не исключают, что Киев действительно отдал приказ нанести удар по Кремлю, хотя в Вашингтоне об этом не были осведомлены, пишет Politico.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль с использованием беспилотников. Российская система противовоздушной обороны ликвидировала дроны и пресекла попытку атаки. Москва предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ Киеву, когда сочтет это необходимым.

Киев утверждает, что не имеет никакого отношения к этой попытке атаки, а госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать ситуацию по существу, заявив, что сообщения об атаке на Кремль пока не подтверждены.

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