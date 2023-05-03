Politico: в США пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль

Официально Вашингтон не озвучил свое отношение к случившемуся

В администрации президента США Джо Байдена работают над тем, чтобы выявить источник приказа об атаке беспилотников на Кремль. Об этом рассказали информированные источники Politico.

Собеседники издания заявили, что США пока не могут подтвердить справедливость заявлений Москвы об атаке украинских дронов на Кремль. В числе прочих изучается вариант того, что это дезинформация российской стороны, утверждают источники.

Однако Соединенные Штаты не исключают, что Киев действительно отдал приказ нанести удар по Кремлю, хотя в Вашингтоне об этом не были осведомлены, пишет Politico.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль с использованием беспилотников. Российская система противовоздушной обороны ликвидировала дроны и пресекла попытку атаки. Москва предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ Киеву, когда сочтет это необходимым.

Киев утверждает, что не имеет никакого отношения к этой попытке атаки, а госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать ситуацию по существу, заявив, что сообщения об атаке на Кремль пока не подтверждены.

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