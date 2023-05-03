Медведев: у России не осталось вариантов, кроме "физического устранения" Зеленского

Украина пыталась атаковать Кремль

После украинского теракта в отношении Кремля не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского и его клики. Такое заявление сделал в среду, 3 мая, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, Зеленский не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Медведев напомнил, что Адольф Гитлер тоже не подписывал такой документ, поскольку "всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница".

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку атаковать Кремль с использованием беспилотников. Попытка провалилась, дроны были сбиты, пострадавших нет. Киев отказывается взять на себя ответственность за предпринятые действия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого заявил, что "будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".

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