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Посетителям Ленинградского зоопарка показали тигрят из Мариуполя

22:39
  • среда
  • 03 мая 2023

Петербургу их подарили еще два месяца назад

Годовалый тигренок с грозным именем Зевс пока еще всех боится. Осторожно выглядывает из той части вольера, которая скрыта от посторонних глаз - и долго не решается выйти на улицу. Но потом понимает - опасности нет. Ведь снаружи его ждут его ровесники, дети.

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Это первое знакомство тигренка с людьми, не считая сотрудников зоопарка. И первый выход в большой, специально для него построенный вольер. Тигренка привезли в Санкт- Петербург из Мариуполя еще в марте - в подарок Ленинградскому зоопарку. Но пока детеныш полностью не привык к новому дому, информацию держали в секрете. Только накануне об этом объявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин

Зоопарк в Мариуполе чудом уцелел в ходе освобождения города в прошлом году - так же как и Ленинградский зоопарк в блокаду Великой Отечественной войны. И тогда, и сейчас работники делали все возможное для спасения зверей. Самое сложное было заботиться о потомстве крупных хищников. Новорожденным зверятам требуются витамины, специализированное питание - все это просто невозможно было доставить в город из-за боев.

Из Мариупольского зоопарка в Санкт-Петербург привезли двоих тигрят. Но один из них - восьмимесячная самочка Опелька - пока не может жить в обычном вольере. Она приехала в тяжелом состоянии и до сих пор проходит лечение в реабилитационном центре для хищников.

Это сейчас она прыгает и играет - идет на поправку. Два месяца назад даже не вставала из-за многочисленных переломов и слабых суставов. Тигренка поселили в самый маленький вольер - чтобы много не бегала, пока лапы не окрепнут. 

Где будет жить Опелька, когда выздоровеет, пока неясно. Тигры по своей натуре одиночки, поэтому в вольер к Зевсу уже не подселишь. Возможно, в Ленинградском зоопарке придется строить еще один тигриный дом.

Уже совершенно точно решено - тигрица останется в Санкт-Петербурге, городе-побратиме ее родного Мариуполя.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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Тигрята из Мариуполя в Ленинградском зоопарке
Тигрята из Мариуполя в Ленинградском зоопарке
Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк
Тигренок
Тигренок
Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк
Тигрята из Мариуполя в Ленинградском зоопарке
Тигрята из Мариуполя в Ленинградском зоопарке
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