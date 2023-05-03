На российское консульство в Мариехамне было совершено нападение

Неизвестные бросили на территорию диппредставительства взрывное шумовое устройство

Российское посольство в Финляндии направило ноту протеста Хельсинки после нападения на консульство нашей страны на Аландских островах, передает "ТВ Центр".

Комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства: "Акт вандализма был совершен в городе Мариехамне в ночь на 1 мая. Неизвестные бросили на территорию диппредставительства взрывное шумовое устройство и другие предметы. Зданию нанесен материальный ущерб. Кроме того, действия злоумышленников могли причинить вред сотрудникам учреждения. Москва призывает привлечь виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности дипломатам и собственности консульства России на Аландских островах".

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