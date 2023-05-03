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Зеленский отказался признать ответственность за атаку на Кремль

19:58
  • среда
  • 03 мая 2023

Политик уверяет, что Киев не санкционировал это нападение

Украина проводит исключительно оборонительные действия на своей территории. Такое заявление сделал в среду, 3 мая, украинский президент Владимир Зеленский.

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Политик заявил, что "мы не нападаем на Путина или на Москву", а только лишь "защищаем наши деревни и города".

При этом Зеленский прямо не сказал, что за попыткой атаки беспилотников на Кремль не стоит официальный Киев, сообщает "Интерфакс".

Между тем Вашингтон, по словам источников, пытается установить автора приказа атаковать Кремль с помощью дронов. США уверяют, что если такой приказ действительно исходил из Киева, то американские союзники о нем ничего не знали.

При этом, уверяют источники, Соединенные Штаты не исключают распространение фейка российской стороной о попытке атаки беспилотников на Кремль, в которой Москва обвиняет Киев.

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