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Снижение ВВП России в марте замедлилось

20:18
  • среда
  • 03 мая 2023

Россия справляется с санкционным давлением

ВВП России в марте 2023 года в годовом выражении сократился всего на 1,1%. Об этом в среду, 3 мая, рассказали в российском Министерстве экономического развития.

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В ведомстве напомнили, что в феврале показатель составлял 2,9%, а в январе — 2,7%. При этом за первый квартал 2023 года ВВП России сократился на 2,2% относительно первого квартала 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее совет директоров Центробанка в пятый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор отметил умеренные темпы прироста цен и снижение инфляционных ожиданий населения, а также более быстрый экономический рост, чем предполагалось в феврале.

При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может принять решение о повышении ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров, если увидит признаки ускорения инфляции.

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