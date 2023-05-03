Устроившего стрельбу в Белграде подростка поместят в психбольницу

Уголовная ответственность ему не грозит

Президент Сербии Александр Вучич выступил с инициативой снижения возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Это предложение политик озвучил после стрельбы в школе в Белграде, в результате которой погибли девять человек.

Политик подтвердил, что устроившему стрельбу подростку не грозит уголовная ответственность, поскольку ему всего 13 лет. Вместо колонии или тюрьмы школьника отправят в психиатрическую больницу.

Вучич также предложил организовать обязательную проверку на наркотики всех учеников средних и старших классов школ и проводить ее каждые полгода, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что устроить стрельбу в школе подросток мог из-за неудовлетворительной оценки по истории. К этому преступлению он готовился заранее, в том числе составил список тех, с кем хотел расправиться.

Жертвами стрельбы стали девять человек, еще семеро получили ранения и попали в больницу.

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