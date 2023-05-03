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Избран новый президент Всемирного банка

20:57
  • среда
  • 03 мая 2023

Продолжилась неписанная традиция назначений

Новым, четырнадцатым, президентом Всемирного банка избран бывший глава компании Mastercard Аджай Банга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВБ.

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"Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 63-летний Банга будет возглавлять все организации группы ВБ. Процесс выдвижения кандидатур был "открытым и транспарентным", указано в заявлении.

Аджай Банга - бизнесмен индийского происхождения, но гражданство у него американское. Это означает, что традиция, в соответствии с которой Всемирный банк всегда возглавляли граждане США, продолжается.

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Аджай Банга
Аджай Банга
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