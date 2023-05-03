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Канада отказалась осудить атаку Украины на Кремль

21:01
  • среда
  • 03 мая 2023

В Оттаве предложили не спешить с выводами

Канада пока не может сказать ничего конкретного по поводу заявлений Москвы об атаке беспилотников на Кремль. Такое заявление в среду, 3 мая, сделал глава канадского правительства Джастин Трюдо.

Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль
Опубликовано новое видео атаки украинских беспилотников на Кремль

Политик назвал очевидным тот факт, что "мы должны быть обеспокоены всем, что произошло вокруг этого". Однако он заявил, что Оттава пока не собирается делать какие-либо выводы, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался взять на себя ответственность за случившееся. Он заявил, что "мы не нападаем на Путина или на Москву", а только лишь "защищаем наши деревни и города". При этом политик прямо не сказал, что за попыткой атаки беспилотников на Кремль не стоит официальный Киев.

Вашингтон, по словам источников, пытается установить автора приказа атаковать Кремль с помощью дронов. США уверяют, что если такой приказ действительно исходил из Киева, то американские союзники о нем ничего не знали.

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