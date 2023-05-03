Белый дом отказался подтвердить причастность к атаке Киева на Кремль

Вашингтон уверяет, что не поощряет Украину наносить удары по России

Администрация Соединенных Штатов не поощряет киевские власти к нанесению ударов по российской территории. Такое заявление сделала в среду, 3 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По утверждению представителя Белого дома, Вашингтон занимает такую позицию с начала российской спецоперации и не предоставляет Украине возможности для атак российской территории.

Дать четкий комментарий относительно попытки Украины ударить по Кремлю беспилотниками Жан-Пьер отказалась. По ее утверждению, ее слишком рано говорить об этом, обсуждать "гипотетические вопросы" и "спекулировать" на эту тему она не хочет, сообщает ТАСС.

Госдепартамент ранее также не стал комментировать предпринятую киевским режимом попытку теракта на территории Кремля. Глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен подтвердил, что американские власти видели сообщения о попытке Украины атаковать Кремль с использованием беспилотных летательных аппаратов. Однако он заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте.

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