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ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года

21:44
  • среда
  • 03 мая 2023

Соединенным Штатам угрожает дефолт

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Показатель зафиксирован в диапазоне 5-5,25% годовых.
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При этом американский регулятор заверил в отсутствии необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, сообщает "Интерфакс".

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США столкнутся с дефолтом уже к началу лета, если американский Конгресс в очередной раз не повысит лимит госдолга. В ведомстве подчеркивают, что одной этой меры будет недостаточно: также требуется сокращение бюджетных расходов.

Еще в январе Минфин США отмечал, что потребуется применение "экстраординарных мер" во избежание дефолта. Под "экстраординарными мерам" понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие работников бюджетной сферы.

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