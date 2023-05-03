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В России возбуждено уголовное дело об атаке беспилотников на Кремль

22:00
  • среда
  • 03 мая 2023

Пресс-секретарь президента России назвал это терактом

По поручению главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о попытке Украины нанести удар по Кремлю с использованием беспилотников.

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Как рассказали в СКР в среду, 3 мая, два дрона были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

Расследование проводится по ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт), сообщается на официальном сайте Следкома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал действия киевского режима покушением на президента и спланированной террористической акцией. Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

При этом в Москве решили не отменять Парад Победы на Красной площади. Изменений в рабочем графике президента России Владимира Путина также не будет.

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