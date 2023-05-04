Минобороны показало удары артиллеристов ЦВО по объектам ВСУ

Из "Гиацинтов" уничтожают технику украинских радикалов

Артиллеристы Центрального военного округа нанесли мощные удары по объектам ВСУ в зоне спецоперации. Совместная работа расчётов "Мста-С" и "Гиацинт-С" - на кадрах от Минобороны.

Перед применением орудий наши бойцы задействуют беспилотники. С их помощью ведут разведку и корректируют огонь. Первый удар наносят расчёты "Мста-С" - они провоцируют националистов на ответный огонь и выявляют их позиции.

Затем точными выстрелами из "Гиацинтов" уничтожают технику и живую силу радикалов. Дальность стрельбы наших орудий - 30 километров, этого вполне достаточно для ведения эффективной контрбатарейной борьбы.

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