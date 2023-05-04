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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:26
  • четверг
  • 04 мая 2023

Отличились гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров и старшина Дмитрий Жданов

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых подвигах наших военных, которые защищают мирное население Донбасса.

Начальник медицинской службы гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров во время ожесточённых боев с неонацистами неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам. Во время одной из атак радикалов Григорий вынес из-под огня пятерых сослуживцев и оперативно доставил в полевой госпиталь, благодаря чему медики смогли их спасти.

Группа сапёров под командованием старшины Дмитрия Жданова попала под обстрел во время разминирования территории на пути к позициям ВСУ. Мгновенно оценив ситуацию, Дмитрий скрытно подобрался к противнику и нанёс удар из установки разминирования. Семь радикалов были ликвидированы, остальные бежали, бросив свои позиции.

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