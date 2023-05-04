Россияне завершили работы в открытом космосе

Космонавты вернулись на МКС

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершили уже второй в этом году выход в открытый космос. За пределами МКС они провели около семи часов. За это время с модуля "Рассвет" перенесли шлюзовую камеру на многоцелевой лабораторный модуль "Наука", сообщает "ТВ Центр".

Третий член экипажа Андрей Федяев оставался внутри международной станции и управлял манипулятором. До этого россияне выходили в безвоздушное пространство в середине апреля. Тогда Прокопьев и Петелин занимались ремонтом аппаратуры в течение восьми часов.

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