Вашингтон выгораживает киевских преступников

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления официальных представителей США об атаке на Кремль. По его словам, слова из Вашингтона "поражают цинизмом и абсурдом".

"Здесь не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации", - отметил Антонов (цитата по РИА Новости).

По словам дипломата, Вашингтон выгораживает киевских преступников. При этом, отметил Антонов, Москва ответит на атаку, когда посчитает это необходимым "в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев" для руководства нашей страны.

Накануне Госдепартамент отказался комментировать предпринятую Киевом попытку теракта на территории Кремля. В Белом доме отметили, что администрация США не поощряет украинские власти к нанесению ударов по российской территории.

Между тем российская сторона назвала попытку Украины атаковать Кремль с помощью беспилотников терактом и предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ, когда сочтет это нужным.

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