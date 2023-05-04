ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Антонов назвал абсурдными заявления США об атаке на Кремль

08:58
  • четверг
  • 04 мая 2023

Вашингтон выгораживает киевских преступников

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления официальных представителей США об атаке на Кремль. По его словам, слова из Вашингтона "поражают цинизмом и абсурдом".
В России возбуждено уголовное дело об атаке беспилотников на Кремль

"Здесь не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации", - отметил Антонов (цитата по РИА Новости).

По словам дипломата, Вашингтон выгораживает киевских преступников. При этом, отметил Антонов, Москва ответит на атаку, когда посчитает это необходимым "в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев" для руководства нашей страны.

Накануне Госдепартамент отказался комментировать предпринятую Киевом попытку теракта на территории Кремля. В Белом доме отметили, что администрация США не поощряет украинские власти к нанесению ударов по российской территории.

Между тем российская сторона назвала попытку Украины атаковать Кремль с помощью беспилотников терактом и предупредила, что оставляет за собой право на адекватный ответ, когда сочтет это нужным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.