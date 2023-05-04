На нефтебазе в Ростовской области взорвался дрон

Пострадавших и разрушений нет

В Ростовской области минувшей ночью упал беспилотник, ЧП произошло на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он рассказал, что БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после чего взорвался. Возникший пожар сразу же был потушен.

"Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время завод работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.

Это уже третий за двое суток случай атаки беспилотников на нефтебазы в России. В ночь на среду загорелся резервуар в Таманском сельском поселении, а в ночь на четверг — резервуары с нефтепродуктами в Краснодарском крае.

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