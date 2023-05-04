Российские космонавты провели семь часов в открытом космосе

Задание было выполнено успешно

Справились на отлично. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого выполнили важную задачу. За несколько часов работы за бортом МКС они частично изменили конфигурацию станции, переместив шлюзовую камеру с одного модуля на другой. Для чего это нужно и как проходила многочасовая миссия?

7 часов 11 минут в открытом космосе. Миссия выполнена. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин перенесли шлюзовую камеру с малого исследовательского модуля "Рассвет" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" с помощью дистанционного манипулятора ЕРА, которым изнутри станции управлял третий российский космонавт Андрей Федяев.

Процесс стыковки не обошёлся без сложностей. Шлюзовую камеру не удалось установить на модуль в автоматическом режиме. При сближении не сработали защелки захвата из-за неровного расположения камеры.

Оперативно было решено перевести манипулятор в режим "податливости" и наши космонавты вручную выпрямили ориентацию шлюзовой камеры относительно модуля, а затем успешно пристыковали ее.

Выполнена очень важная задача. С помощью этой шлюзовой камеры российский экипаж сможет устанавливать манипулятором ЕРА аппаратуру снаружи модуля "Наука", а еще через нее роботизированная рука будет возвращать грузы на борт станции. В 6 часов утра по московскому времени наши космонавты после успешного выполнения задания вернулись на МКС.

Это уже 67-й российский выход в рамках проекта МКС и второй в этом году. Сергей Прокопьев уже пятый раз работал в открытом космосе, а Дмитрий Петелин - третий.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"