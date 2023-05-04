Российские войска теснят ВСУ на всех направлениях

Украинские националисты отступают

Российские войска прорвали оборону неонацистов на южной окраине Марьинки. Наши бойцы заняли позиции на территории завода "Горгаз" и продолжают вытеснять противника из города. У боевиков серьёзные потери. Критическая ситуация для ВСУ и в Артёмовске. Штурмовые группы расширяют зону огневого контроля. В Запорожской области националисты попытались перейти в контрнаступление.

Накануне вечером ВСУ предприняли попытку наступления на ореховском направлении в Запорожской области после массированной артподготовки. Националистов встретили наша разведка и мотострелки. Огнем их поддержали танки и артиллерия. Атака была отбита. Противник потерял не менее 30 человек и несколько единиц техники.

Наши танкисты успешно действуют на всех направлениях в ходе СВО. Машины разных классов, в том числе выпущенные еще в Советском Союзе, сегодня оборудованы современными системами защиты и средствами наведения. Т-72 и Т-90 постоянно на передовой. Поддерживают нашу пехоту и наносят существенный урон противнику.

Трассу, связывающую Часов Яр и Артемовск, националисты прозвали "дорогой смерти". Украинское командование до недавнего времени пыталось перебрасывать по ней подкрепления в осажденный город. Но после взятия направления под наш полный огневой контроль это стало окончательно невозможно. Теперь здесь только остовы сгоревшей бронетехники националистов. В самом Артемовске наши штурмовые подразделения за сутки продвинулись еще на 230 метров. Под контролем националистов остается всего несколько улиц.

Все труднее приходится подразделениям ВСУ в Белогоровке - ЛНР. После удара тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" по промзоне штурмовые подразделения зашли на территорию мелового производства и выбивают противника. На направлении Сватово-Кременная ожесточенные бои с националистами ведут наши десантники и медленно, но верно продвигаются вперед.

А это кадры запуска по позициям противника БПЛА "Герань" (см. видео). Летит дрон-камикадзе с характерным звуком, за что его называют "мопед". Но за несерьезным названием - огромная мощь. Масса беспилотника около 200 килограммов. Боевая нагрузка - 50. Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы снести здание или уничтожить мост.

В преддверии Дня победы в Рязанской области организовали телемост между участниками спецоперации и их семьями. В разговоре приняли участие ветераны войны. Получив поздравления с предстоящим праздником, они в свою очередь напутствовали наших военнослужащих, которые сегодня защищают Россию.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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