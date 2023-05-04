Трамп заявил, что мог бы легко достичь урегулирования на Украине

Вашингтон не жалеет денег на усиление конфликта

Организация объединенных наций теряет доверие мирового сообщества, ей стоит принять во внимание критические замечания в свой адрес. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Украинские города меняются до неузнаваемости. Культурный геноцид идет полным ходом. 200 улиц в Одессе собираются переименовать. Верховная Рада накануне приняла так называемый закон "АнтиПушкин". Исключать из государственного реестра памятники станет проще.

Истребить историю, где Москва и Киев неразрывно связаны – вот главная задача Запада. Об этом на заседании Совбеза ООН говорил и наш постпред Василий Небензя:

"Мы сегодня живем в мире, где правда ничего не значит и где через подконтрольные коллективному Западу СМИ насаждаются человеконенавистнические и насквозь лживые установки, белое выдается за черное и наоборот".

Участники мероприятия во всемирный день свободы печати стали свидетелями двойных стандартов западных политиков. Когда госсекретарь США давал интервью ведущему изданию "Вашингтон Пост", на сцене неожиданно появились активисты, буквально преследующие Энтони Блинкена и требующие от него честности перед американским народом. Но слова им не дают.

На этой встрече госсекретарь США как раз говорил об Украине и ее праве самим выбирать способы защиты своей территории. А Вашингтон поможет с вооружением. И вот новый транш на сумму 300 миллионов долларов. Это боеприпасы для "Хаймарсов", гаубицы, снаряды, мины и неуправляемые авиационные ракеты.

По данным Пентагона, Соединенные Штаты с момента начала спецоперации поставили Киеву помощи на сумму более 35 миллиардов долларов. На усиление конфликта Вашингтон денег не жалеет. Кто главный виновник и агрессор в этой войне - буквально публично заявляет бывший американский президент Дональд Трамп:

"Я отлично ладил с президентом Путиным. Он бы никогда не пошел бы на Украину, если бы не некомпетентность администрации Байдена. Говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Этого можно было бы с легкостью добиться, сделку было бы легко заключить. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем Киеву".

Впрочем, истощенная Европа уже не так яро старается идти на поводу у Киева. Италия прислала Украине неисправные гаубицы. Пришлось тут же забирать их обратно - на ремонт. А немецкие гаубицы при всей их современности и универсальности оказались просто бесполезны в непогоду. Да и нехватка боеприпасов заставляет европейские предприятия работать в ускоренном темпе. В плане поставлена цель для оборонной промышленности производить один миллион снарядов в год.

Но вот незадача - нормативные требования, а именно работа в ночное время, в Европе запрещены. Да и специалистов, готовых работать круглые сутки, посменно, как оказалось не так много.

Это уже традиционный вояж украинского президента с протянутой рукой. Знак того, что запасы вооружения на исходе. В Финляндии дать истребители Киеву отказались. На очереди Нидерланды. В Амстердаме у Зеленского большая программа. И важным пунктом станет суд в Гааге. Пока ему пообещали лишь экскурсию туда.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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