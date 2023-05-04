Сергей Лавров прибыл в Индию

Там пройдёт заседание министров иностранных дел ШОС

Ключевые и самые острые темы международной повестки, укрепление экономических связей и стратегического партнёрства в четверг обсудит Сергей Лавров.

Глава МИДа России прибыл в Индию, где пройдёт заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. В центре внимания - вопросы расширения ШОС.

Ожидается, что главы МИДов одобрят проект о предоставлении статуса члена организации Ирану. Подпишут меморандумы о партнёрстве с Бахрейном, Кувейтом, Мьянмой, Мальдивами и Объединёнными Арабскими Эмиратами. А также рассмотрят обращение Белоруссии для ускорения её приёма в организацию.

Кроме того, министры обсудят подготовку заседания Совета глав государств-членов ШОС. Оно пройдёт в июле. Также Сергей Лавров проведёт двусторонние переговоры с коллегами из Индии, Китая и Пакистана.

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